Un héros qui marche seul

Avec The Eternal Life of Goldman, Weappy Studio veut créer un jeu de plateforme 2D inspiré par les dessins animés et la bande dessinée. Au vu du grand âge de notre protagoniste et de sa canne, impossible de ne pas penser à ce bon vieux Picsou. Il faut bien avouer que sa direction artistique impressionnante est la première chose qui saute aux yeux. Attendez-vous à vivre une aventure inspirée par d’anciennes fables et représentée avec un style d’animation classique image par image, entièrement dessiné à la main.

Le but sera de vaincre une mystérieuse divinité, une créature mystique que personne n’a jamais vue. À l’aide de votre canne, que vous pourrez améliorer au fil de votre progression, vous devrez explorer un archipel rempli de secrets et de personnages hauts en couleur.

Au lieu de se reposer sur des clichés et des formules toutes faites, The Eternal Life of Goldman réinvente le genre. Le jeu inclut tout ce que nous adorons à propos des side-scrollers, dans tous leurs styles, leurs modes et leurs époques. En revanche, nous avons laissé de côté toutes ces choses frustrantes qui n’ont aucun sens et qui vous font perdre du temps.

The Eternal Life of Goldman n’a pas de date de sortie pour le moment, mais il est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.