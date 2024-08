THQ Nordic Showcase : Le résumé complet des annonces (Darksiders, Gothic Remake, Tarsier Studios…)

Vous trouverez ici toutes les annonces ainsi que les vidéos diffusées durant le showcase.

The Eternal Life of Goldman

: Inconnue Plateforme : PC, PS5, Xbox Series, Switch

Avec les suites, les remasters et les remakes, on avait bien besoin d’un peu de sang frais, même si le héros de The Eternal Life of Goldman n’est plus tout jeune. Il s’agira d’un jeu de plateformes 2D qui dispose d’un charme fou où l’on incarnera un papy bien décidé à mettre une raclée à quelques monstres affublé de sa cane, qu’il pourra améliorer au fur et à mesure de son voyage.

Disney Epic Mickey Rebrushed

: 24 septembre 2024 Plateforme : PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch

Passage rapide pour un titre que l’on connaît déjà bien. Mickey et son pinceau reviennent dans Disney Epic Mickey Rebrushed, un remaster qui qui a de l’allure et qui présente ici quelques séquences de gameplay afin de nous laisser voir à quel point l’aventure a été remaniée.

Wreckfest 2

: Inconnue Plateforme : PC, PS5, Xbox Series

Décrit comme étant un successeur spirituel de la série FlatOut, le premier Wreckfest avait su marquer les esprits en proposant des courses très brutales, dans lesquelles notre véhicule peut vite partir à la casse. Avec Wreckfest 2, on reprend le même principe et on recommence. C’est ce que nous laisse entendre ce premier trailer teinté de second degré, qui joue la carte de l’humour pour annoncer l’arrivée prochaine de cette suite. Quand exactement, cela on ne le sait pas encore.

Titan Quest II

: Inconnue Plateforme : PC, PS5, Xbox Series

Plus de deux décennies après le premier épisode, Titan Quest II se montre enfin. Cette fois-ci, on a droit à un trailer de gameplay qui nous montre comment la saga de hack’n slash a évolué avec son temps. Si l’on met de côté son lore qui nous place au beau milieu de la Grèce antique pour explorer toute la mythologie grecque, on est en face d’un grand classique pour le genre qui ne semble pas beaucoup se démarquer des concurrents. C’est du moins l’impression qu’il renvoie en vidéo, en attendant de le prendre en main.

Gothic Remake

: Inconnue (encore) Plateforme : PC, PS5, Xbox Series

Gothic Remake est un projet de longue haleine, et sa présence chaque année durant le showcase en est la preuve. Il ne faut d’ailleurs pas vous attendre à une date ici puisque l’on ne sait toujours pas quand le titre sera disponible. En revanche, vous pouvez enfin visionner une vidéo de gameplay complète, qui nous en montre plus que les simples trailers in-game diffusés jusqu’ici. Dans cette nouvelle version du RPG, tout a été retravaillé mais le principe reste le même.

Vous êtes coincés dans une prison à ciel ouvert où vous devrez effectuer plusieurs choix qui vont modifier votre aventure. On retrouve une certaine forme de rigidité dans le gameplay mais a priori, tout a été amélioré pour offrir une expérience plus confortable. On retrouve aussi des quêtes supplémentaires, histoire d’avoir quelque chose d’inédit.

Way of the Hunter: Lintukoto Reserve

: Disponible Plateforme : PC, PS5, Xbox Series

Le jeu de chasse de l’éditeur a également fait une petite apparition avant la fin. Puisqu’il est déjà disponible, il venait nous présenter son DLC Lintukoto Reserve, qui nous emmène dès aujourd’hui dans les forêts de Scandinavie.

Prochain jeu de Tarsier Studios

: Inconnue Plateforme : Inconnue

Tarsier Studios, qui est à l’origine de Little Nightmares, nous avait annoncé que son prochain jeu serait présenté durant ce THQ Nordic Showcase. On s’attendait cependant à un peu plus que ce qui a été diffusé, puisque c’est un teaser énigmatique avec un cochon éventré qui a été diffusé. On a connu plus parlant. Tout cela n’avait pour but que de nous donner rendez-vous pour la Gamescom, le 20 août prochain à l’Opening Night Live, pour le reveal complet.

Darksiders

: Pas pour demain Plateforme : Allez savoir

Dernière surprise pour la route avec un teaser tout aussi court, mais moins énigmatique. Ce que THQ Nordic cachait depuis le début, alors qu’on ne l’attendait plus, c’était l’annonce du prochain Darksiders. Darksiders 4 ? Allez savoir, puisque l’éditeur nous a simplement le Conseil Ardent, une entité apparue dans tous les épisodes de la saga. Et c’est tout. Pas un seul Chevalier de l’Apocalypse à l’horizon. Autant dire que l’annonce était juste un effet de manche avec un jeu qui sortira dans longtemps, pour nous faire oublier qu’Embracer ne va pas forcément bien, et que l’éditeur a bien besoin de faire un peu de buzz pour attirer les regards.

Une conférence qui était donc courte mais qui aura réservé quelques rapides surprises. On regrettera cependant l’absence globale de date de sortie pour la plupart des jeux montrés, ce qui nous laisse penser que l’on reverra beaucoup d’entre eux l’année prochaine.