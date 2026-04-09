Thick as Thieves : Après avoir laissé tomber sa partie multijoueur, le jeu de Warren Spector (Deus Ex) dévoile sa date de sortie

Le casse du siècle se prépare

Thick as Thieves est désormais une expérience plus resserrée, mais le gameplay reste plus ou moins le même. Vous devrez ici vous infiltrer seul ou en duo dans des lieux très bien protégés afin de voler des choses précieuses, si possible sans vous faire remarquer. Le studio nous promet que les missions ne seront jamais les mêmes au sein des deux grandes maps du jeu, offrant ainsi beaucoup de rejouabilité.

N’oublions pas qu’en plus d’être conçu par Warren Spector, célèbre pour Deus Ex, le jeu est aussi porté par Paul Neurath, qui s’y connaît bien en jeu d’infiltration puisqu’il a travaillé sur les deux premiers Thief. La réalisation a quant à elle été confiée à Jeff Hickman, plus habitué aux expériences multijoueurs comme Warhammer Online et Star Wars: The Old Republic.

Cette bande-annonce nous permet aussi de constater que la sortie est très proche. Thick as Thieves sera disponible dès le 20 mai prochain, uniquement sur PC dans un premier temps, en espérant qu’il puisse débarquer sur consoles si le succès est au rendez-vous.