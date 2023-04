The Witcher : La saison 3 devrait se montrer demain, une première affiche dévoilée

Henry Cavill s’apprête à faire ses adieux à la série

Le géant du streaming nous prévient via son compte Twitter que l’attente est presque terminée, en nous donnant clairement rendez-vous pour demain. De quoi nous laisser espérer un premier teaser pour cette saison 3, qui pourrait logiquement être diffusée au cours de cet été.

Pour nous faire patienter, une première affiche pour cette saison vient d’être publiée. On y voit simplement nos trois protagonistes que sont Geralt, Ciri et Yennefer se tenir l’un l’autre comme une vraie petite famille qui s’apprête à affronter de terribles épreuves. On se dit donc à demain pour découvrir, probablement, les premières images de cette saison 3, tout en espérant qu’elle respecte un peu plus les romans que la saison 2.