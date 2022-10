The Witcher : Henry Cavill ne sera pas Geralt dans la saison 4 de la série, Liam Hemsworth reprend le rôle !

Voilà une nouvelle que personne n’attendait. Tandis que la série The Witcher prépare l’arrivée de sa saison 3 pour l’été prochain, elle s’apprête aussi à être bouleversée. On apprend ce soir que Henry Cavill, l’acteur qui incarne Geralt de Riv dans le show made in Neftlix, ne sera pas de retour dans la saison 4. Il sera remplacé au pied levé par Liam Hemsworth.

Le sorceleur change de tête

Les deux acteurs ainsi que Netflix ont annoncé cela ce soir : Henry Cavill ne sera pas de retour dans la saison 4 de la série. Pourquoi ? Eh bien cela reste encore à confirmer, puisque Cavill a simplement adressé un message d’encouragement à son successeur :

« Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4. À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth assumera le rôle du Loup blanc. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt pour voir le point de vue de Liam sur cet homme des plus fascinants et nuancés. Liam, mon bon monsieur, ce personnage est merveilleusement profond, profites-en pour creuser et voir ce que ce que tu pourras y trouver. »

On notera que la tournure de cette annonce pourrait laisser penser que ce changement ne serait que temporaire, et que Cavill pourrait revenir dès la saison 5, si la série est renouvelée. Mais on ne dispose pas de plus d’informations pour le moment, et il faut juste se faire à l’idée que l’acteur ne sera simplement pas présent pour la saison 4. Le reste est encore à définir.

Geralt mis de côté pour Superman ?

Les raisons concernant ce changement soudain peuvent être nombreuses, mais on a bien du mal à ne pas y voir une corrélation avec le fait que Henry Cavill a signé son retour en tant que Superman. Selon les derniers échos, la nouvelle direction de Warner Bros souhaite capitaliser le plus vite possible sur le personnage, avec un nouveau film qui pourrait être confirmé incessamment sous peu (il est déjà plus ou moins confirmé, mais officieusement).

Etant donné que l’acteur va devoir très vite renfiler ses collants et sa cape, il est possible que des soucis de planning soient la cause du changement d’acteur pour The Witcher. Si c’est le cas, cela veut dire qu’en coulisses, Cavill sait déjà quand il devra tourner son prochain film Superman… A moins bien sur que ce conflit d’emploi du temps soit lié à d’autres projets, étant donné que l’acteur est très demandé. Quoiqu’il en soit, on en reste au stade des spéculations à l’heure actuelle, mais on a bien du mal à comprendre pourquoi Netflix n’a pas simplement choisi de repousser le tournage de la saison 4.

Il faudra donc faire avec Liam Hemsworth, un acteur que l’on a pu voir dans la saga Hunger Games, mais aussi dans Independence Day: Resurgence. Et oui, il s’agit bien du frère de Chris Hemsworth, aka Thor dans le Marvel Cinematic Universe.

On attend maintenant d’avoir plus de détails sur ce changement, qui devrait peser lourd sur la série, à moins que Cavill soit bien de retour dans la saison suivante.

