The Witcher IV : CD Projekt Red insiste sur le fait que la démo technique ne représente pas le jeu en lui-même

CD Projekt Red veut éviter les malentendus

Avec la jurisprudence The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, on ne tombe plus dans le panneau lorsqu’il s’agit de regarder des démos techniques des jeux made in CD Projekt Red. Bien souvent, le studio présente des notes d’intention et s’efforce de coller au maximum à ce rendu, sans jamais vraiment y parvenir. Et pour The Witcher IV, ce sera sans doute la même chose, mais CD Projekt Red veut éviter de répéter certaines erreurs de communication du passé.

Afin d’être tout à fait clair sur ce que l’on a vu chez Epic Games hier, le studio a envoyé un communiqué au site VGC pour clarifier ce qui avait déjà été dit lors de la présentation, cette fois-ci de manière un peu plus audible puisque le message n’est pas passé chez tout le monde : non, The Witcher IV ne ressemblera pas exactement à ça. Ce que l’on a vu hier n’était finalement pas tellement The Witcher IV en lui-même :

« Il s’agit d’une démonstration technique et d’un premier aperçu de la technologie de pointe qui donne vie à The Witcher 4, mais pas de The Witcher 4 lui-même. Elle met en avant les fondations solides que nous construisons en étroite collaboration avec Epic Games pour repousser les limites de la conception de mondes ouverts, ainsi que les systèmes et fonctionnalités clés que nous développons avec l’Unreal Engine 5. Nous sommes très fiers de cette première étape et impatients de vous offrir un aperçu de certaines des technologies innovantes comme UAF, Nanite Foliage, Smart Objects, ML Deformer et FastGeo Streaming qui contribuent à façonner l’avenir de The Witcher. »

Ne soyez donc pas surpris lorsque vous assisterez à une première vraie présentation de gameplay de The Witcher IV d’ici plusieurs mois, qui ne ressemblera pas à ce que vous avez vu hier.