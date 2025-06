The Witcher IV a droit à une nouvelle bande-annonce et à une démonstration technique spectaculaire

Ciri fait la promo de l’Unreal Engine 5 de la plus belle des manières

CD Projekt Red a entamé cette présentation par une nouvelle vidéo introduisant l’univers avant que la sorceleuse prenne les devants. Comme promis lors de la diffusion du premier trailer de The Witcher IV, les cinématiques que l’on peut voir sont conçues à partir du moteur même du jeu, l’Unreal Engine 5.6, ce qui assure une transition fluide entre les séquences du genre et le gameplay. Le studio a d’ailleurs bien voulu nous donner un gros aperçu de la manière dont Ciri va se déplacer dans ce gigantesque monde ouvert.

Ce que l’on voit tournait soi-disant sur une PlayStation 5 en 60 images par seconde avec ray-tracing, mais prudence : cela reste avant tout une démonstration technique de The Witcher IV, avec un rendu souhaité mais pas définitif. Après Cyberpunk 2077 et bien d’autres exemples, mieux vaut ne pas prendre tout ce que l’on voit pour acquis, étant donné que cette présentation avait surtout pour but de mettre en avant les capacités techniques du moteur dans une séquence conçue à cet effet.

Un monde plus vivant que jamais

Reste que tout ceci est très impressionnant, avec une profondeur de champ spectaculaire. CD Projekt Red dit user de la technologie « Nanite Foliage », qui permet de rendre la nature bien plus dense et détaillée. La technologie « Chaos Flash » permet quant à elle d’améliorer le rendu des muscles sur un personnage, comme sur un cheval en mouvement, à l’image de Kelpie, le destrier de Ciri.

Ces images nous montrent notamment que Ciri sera bien en vadrouille du côté de la région de Kovir. Elle débarque ici dans le village de Valdrest, une bourgade portuaire qui est le lieu parfait pour nous montrer comment les PNJ se comportent avec toutes ces améliorations techniques. Et il n’y a pas à dire, le résultat est nettement moins saccadé que dans The Witcher 3 (ce qui est bien logique), avec une mise en scène des dialogues nettement plus poussée.

Toujours pas de date de sortie pour ce The Witcher IV, mais avec tout ça, on commence à se persuader nous-mêmes qu’une sortie fin 2026 est très envisageable.