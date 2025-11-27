Ne comptez pas revoir The Witcher IV aux prochains Game Awards

Pas de sortie en 2026 non plus

Les Game Awards sont devenus le rendez-vous idéal pour revoir des jeux qui restent habituellement très discrets, mais cette année, ne comptez pas une nouvelle bande-annonce de The Witcher IV. Malgré la présence du titre à la cérémonie de l’année dernière, il ne se montrera pas cette année, et c’est le PDG de CD Projekt Red, Michał Nowakowski, qui l’annonce sur ses réseaux sociaux :

« Je suis ravi de voir The Witcher 4 nommé dans la catégorie Jeu le plus attendu aux Game Awards. Merci à tous ceux qui ont déjà voté : votre soutien nous touche beaucoup. Nous ne présenterons aucun nouveau contenu aux Game Awards cette année, mais comme toujours, nous avons hâte de suivre la cérémonie et de célébrer avec vous cet événement majeur de l’industrie du jeu vidéo. »

VGC rapporte de son côté que suite à la publication de son dernier bilan hier, CD Projekt Red a aussi réaffirmé qu’il ne comptait pas sortir The Witcher IV en 2026 :

« Comme nous l’avons déjà indiqué, The Witcher 4 est en pleine production […] Nous pouvons simplement confirmer que le jeu ne sortira pas en 2026 et, par ailleurs, nous ne communiquons généralement pas sur les détails techniques ou de conception. Rien d’inhabituel à signaler concernant The Witcher 4 : la production se poursuit à son rythme, conformément à notre planning interne. C’est tout ce que nous pouvons dire pour le moment. »

Ciri ne devrait donc pas donner de nouvelles avant un long moment. Au moins, on peut désormais presque être certain que le jeu sera présent aux Game Awards 2026.