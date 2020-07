The Seven Deadly Sins Grand Cross : Un nouveau King pour contrer la méta perforation

Nous continuons la saison post-anniversaire des 100 jours avec des semaines un peu plus calmes sur le free to play The Seven Deadly Sins Grand Cross. Après l’effrayante Merascylla, la nouvelle unité de cette semaine va faire bouger les choses en matière de PVP. On notera également une nouvelle activité PVE pour le titre.

King Rouge vient bloquer les perceuses

Alors qu’en PVP la méta est largement dominée par les compositions mettant en avant la perforation avec des Demon Meliodas bleu, Lillia Bleu, Hauser rouge ou encore Escanor, Netmarble semble vouloir amoindrir son hégémonie en fournissant rapidement des contres à cette stratégie. L’équipe de la version globale avait déjà pris les devants en sortant Valenti avec que cette méta ne voit le jour suite à une mauvaise expérience sur la version japonaise, mais cela n’a pas vraiment suffit à la contenir. La solution anti-perforation ultime est arrivée avec [Arlequin] King, roi des fées SSR.

Faut-il invoquer [Arlequin] King, roi des fées SSR ?

Si vous êtes un joueur régulier du PVP, c’est un grand oui. Grâce à son passif réduisant le taux de perforation de moitié, il devient une unité indispensable pour contrer les équipes qui misent sur la perforation, mais aussi pour vous mettre sur un pied d’égalité avec les autres joueurs qui utilisent également ce King Rouge. De plus, il peut appliquer son passif même en tant qu’unité de soutien ce qui est plutôt sympathique pour ne pas l’exposer. Si le PVP ne vous intéresse pas ou peu, vous pouvez économiser vos diamants sans soucis.

Qu’apporte encore cette mise à jour ?

En plus de King rouge, nous avons droit à du contenu pour le jeu qui vous occupera un bon bout de temps. Voici ce qui vous attend :

Le chapitre 10 de l’histoire est désormais disponible

De nouvelles unités peuvent accéder aux gravures d’équipements : King, Jericho et Golgius

L’ajout d’une nouvelle bannière permanente « Tirage de héros partie 2 ». En plus de la partie 1, il y aura chaque jour un roulement de 3 unités ayant un taux d’obtention plus élevé que les autres.

Les coffres SR lorsque l’on regarde des publicités sont remplacés par des coffres SSR.

L’ajout des niveaux inversés qui est la grosse activité de ce patch. Il s’agit de rejouer des combats du mode histoire du point de vue des ennemis. Des équipes vous sont donc imposées et il faut compléter un maximum de missions en combat pour récupérer des étoiles vous donnant accès à de belles récompenses comme des diamants ou des tickets SSR partie 2. Attendez-vous à du challenge, et il sera nécessaire de développer des unités bien spécifiques.

On rappelle que sur la version japonaise du jeu, une collaboration avec le manga et anime Attack on Titan est actuellement en cours. Comme pour la précédente, elle arrivera sans aucun doute sur la version globale. De plus, au vu du récent teasing des développeurs, nous ne devrions pas attendre trop longtemps pour en profiter.

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. N’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.