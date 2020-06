The Seven Deadly Sins : Grand Cross se met à jour avec 2 Merascylla à invoquer

La célébration des 100 jours de The Seven Deadly Sins : Grand Cross se terminent et on retourne vers des semaines un peu plus tranquille même si la mise à jour de ce matin permet d’invoquer non pas un mais deux versions d’un même personnage en une fois, Merascylla.

Merascylla et son commandement de la foi débarquent

Un tout nouveau personnage faisant parti des 10 commandements arrivent donc dès aujourd’hui sur le free to play dans une toute nouvelle bannière. Merascylla est le deuxième de ce type à voir le jour dans la version globale, le premier étant Galan. Chose également assez rare, la bannière proposera deux versions de ce personnage, l’un avec l’attribut vitesse (bleu) et l’autre avec l’attribut puissance (rouge).

Faut-il invoquer [Démon d’élite] Merascylla de la Foi et [Les Dix Commandements] Merascylla de la Foi ?

Après une Lillia qui a sans doute dû épuiser vos diamants, il est recommandé de passer outre cette bannière si vous êtes un joueur F2P ou vous que nous n’êtes pas intéressé par le PVP. A moins d’être un collectionneur ou un joueur voulant épicer son équipe en PVP, elle ne cassera sans doute pas la méta actuelle.

Qu’apporte encore cette mise à jour ?

La célébration des 100 prend fin, et avec elle son lot d’evènements mais cette mise à jour ajoute néanmoins ajoute quelques nouveautés :

Une roulette d’amélioration.

Le boss de guilde pourra être complété en mode extrême (les récompenses seront également revues à la hausse).

De nouvelles gravures disponibles pour les héros suivant : Merascylla, Griamor et Alioni.

La possibilité de visiter les tavernes de vos amis et d’y manger gratuitement des plats enregistrés auprès de Hawk.

Un nouveau titre : Héros de Liones.

Lot spécial d’amélioration I et II (achats in-game).

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. En attendant la maintenance, n’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.