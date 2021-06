The Seven Deadly Sins : Grand Cross lancera bientôt un nouveau chapitre inédit appelé Ragnarok

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est sorti chez nous il y a maintenant plus d’un an et le titre commence à s’approcher à grand pas de la fin du manga en matière de scénario et de personnages. Même s’il reste encore de la marge, Netmarble prépare le terrain avec une histoire inédite et assez ambitieuse : Ragnarok.

Comme un air de Genshin Impact

Ce n’est pas la première fois que le gacha mobile propose des personnages inédits puisque nous avons notamment les 7 catastrophes, et on ne parle pas des nombreuses collaborations comme récemment avec Re:Zero et Stranger Things. Mais cette fois-ci, nous sommes à un tout autre niveau puisqu’avec Ragnarok, Netmarble proposera quelque chose d’équivalent à une saison complète de l’anime spécialement conçu pour le jeu avec un tas de nouveaux personnages.

Netmarble précise que ce projet est en production depuis maintenant 2 ans en collaboration avec l’éditeur Kodansha et l’auteur du manga, Suzuki Nakaba. Au vu de ces images, vous avez sans doute remarqué que l’inspiration de la mythologie nordique est sans équivoque. Pour l’instant, la compagnie a révélé quelques têtes que l’on peut observer sur ces images : Fenrir, Sigurd, Thonar, et Grimnir.

On peut dire que cela tombe à point nommé à l’heure où Genshin Impact cartonne avec sa grande palette de personnages tombant régulièrement avec les mises à jour.

Nous devrions avoir plus d’informations au cours de ce mois de juin. The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible en free to play sur iOS et Android.