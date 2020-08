The Seven Deadly Sins : Grand Cross introduit deux Monspiet à invoquer

Après Estarossa la semaine dernière (le portail est d’ailleurs toujours disponible), The Seven Deadly Sins : Grand Cross ajoute un autre membre des Dix Commandements en double : le moustachu Monspiet. La mise à jour du F2P mobile apporte également quelques petites nouveautés.

Monspiet, un deuxième moustachu qui pète le feu

Monspiet a donc droit à une bannière où l’on aura une chance d’invoquer jusqu’à deux exemplaires différents : [Démon d’élite] Monspiet de la Réticence SSR de type PV (vert) et [Les Dix Commandements] Monspiet de la Réticence SSR de type puissance (rouge).

Faut-il invoquer [ Démon d’élite] Monspiet de la Réticence SSR et [Les Dix Commandements] Monspiet de la Réticence SSR ?

Surtout si vous êtes un joueur F2P, vous pouvez facilement passer outre la bannière étant donné ce qui arrivera sans doute dans les prochaines semaines. Notamment Derrierie et encore plus tard Lost Vayne Meliodas. Les six mois du jeu approchent, et si l’on se fie à la version japonaise, une grosse bannière de célébration devrait voir le jour. On vous conseille ainsi de renforcer votre stock de diamants.

Néanmoins, si vous comptez tout de même l’invoquer, la version SSR de type PV est votre meilleure option, du moins si vous avez de la chance. Il est en effet assez puissant en PVP couplé à des unités pouvant appliquer « brûlure » comme Escanor car Monspiet augmente ses dégâts de 100% contre des ennemis avec ce malus. En outre, son commandement peut être redoutable puisqu’il empêche de remplir la jauge d’ultime avec des compétences en PVP.

Qu’apporte encore cette nouvelle mise à jour ?

Le jeu continue son festival des feux d’artifice et rajoute du contenu avec un nouveau chapitre pour le mode histoire entre autres. Voici le détail de la mise à jour :

Le chapitre 11 du mode histoire

Des costumes pour Monspiet

Le retour des costumes de la Flamme noir II (qui s’obtiennent uniquement en € et non en diamant)

Une roulette du festival de feux d’artifice offrant un tas de récompenses

Un nouveau Hawk Pass

De nouvelles gravures d’équipements pour Merlin, Monspiet et Taizoo.

Un donjon événement du festival donnant de nombreuses ressources rares

Notez que le boss événement, le démon Kimara, est toujours en cours. Nous avons d’ailleurs rédiger un guide pour le battre efficacement.