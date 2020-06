The Seven Deadly Sins : Grand Cross célèbre ses 100 jours dés aujourd’hui

Si jamais vous n’avez pas réussi à obtenir le Démon Meliodas sur le précédent portail d’événement, vous pouvez toujours vous consoler avec la célébration des 100 jours de la version globale du jeu mobile qui débarque aujourd’hui. Voici ce que nous réserve Netmarble pour l’occasion, et il y a beaucoup à dire. Note : Nous modifierons l’article après la mise à jour par rapport à Valenti.

Une nouvelle Merlin et un nouveau personnage original

L’un des nouveaux personnages à venir n’est autre que SSR Merlin Sorcière suprême « Infini ». Il s’agit de la troisième version de la magicienne, elle possède le type vitesse (ou bleu). Grâce à la mise à jour du patch note fourni par Netmarble, nous savons que SSR [Tremblement de terre] Valenti, chercheuse d’armes, l’un des personnages originaux créés spécialement pour le jeu, sera également disponible, toutefois on ne sait pas encore à l’heure actuelle si elle sera dans la même bannière que Merlin (même si c’est peu probable).

Doit-on invoquer Merlin Sorcière suprême « Infini » ?

Dans un cas classique, nous aurions dit non, mais à l’occasion de la célébration des 100 jours, vous disposerez de 10 tirages multiples gratuits ce que vous garantie l’obtention du personnage. Il n’y a donc aucune question à se poser. En outre, nous aurons droit à une bannière « renforcée » comme celle d’Elizabeth il y a quelques semaines. D’ailleurs un costume spéciale pourra être débloquer grâce aux points de loyauté sur cette bannière.

Malheureusement, ce n’est pas vraiment une unité que l’on vous conseille de monter sauf pour récupérer les cosmétiques. Il s’agit de la version de Merlin la moins utile de part son kit de sorts et son passif, mais surtout la version verte (attribut PV) est l’une des meilleures unités du jeu (sachant que vous ne pouvez pas avoir plusieurs versions d’une même personnage dans une équipe le choix est vite fait).

Doit-on invoquer [Tremblement de terre] Valenti ?

Si jamais Valenti possède sa propre bannière, nous vous conseillons de l’invoquer pour un cas très particulier. Si vous n’êtes pas actif dans le PVP du jeu, ne gaspillez pas vos diamants car elle ne brille que dans cette section. Par contre, si vous n’avez pas obtenu le fameux Demon Meliodas Bleu qui sera bientôt légion en PVP, il faut savoir que Valenti est le meilleur contre de ce champion grâce à son passif qui réduit les dégâts de perforations. Cela dépend donc de votre équipe favorite pour le PVP.

Qu’apporte encore cette mise à jour ?

Une tonne de choses très intéressante notamment en ce qui concerne l’ergonomie et le confort de jeu, mais il y a aussi du nouveau contenu non négligeable. Voici ce que l’on retient :

La taverne redécorée pour la célébration des 100 jours (avec des avantages qui seront ajoutés plus tard)

Un nouveau système d’expédition : cela vous permettra d’envoyer des champions en mission afin d’obtenir des tickets d’achèvement automatiques. Ces tickets vous permettront de compléter des combats de boss, des niveaux libres et des combats de Fort Solgales instantanément.

L’animation pour améliorer les équipements est accélérée

Le tirage des équipements peut être désormais personnalisé (tirages multiples et recyclage automatique selon les paramètres définis)

La classe de combat de votre compte (autrement dit la boîte avec toutes vos unités) apportera des bonus permanent selon le montant

Un affichage vous indique désormais si une unité possède un équipement ou non

Le buff de Veronica (donnant 20% supplémentaire lors de la vente d’objets) sera désormais permanent après le chapitre 7 du mode histoire. Il ne sera plus nécessaire de l’inviter à chaque fois dans ce but.

Les missions d’événements sont désormais affichées dans l’onglet quête (il était en effet possible de les manquer facilement en jeu)

Un nouveau boss de guilde remplacera l’actuel : Einek

L’arrivée des matchs classés qui offrira des récompenses spéciales pour les 100 meilleurs joueurs du classement

Des ajustements pour les sorts de plusieurs héros qui nulifient les bonus au niveau 1 et un buff pour les compétences dévastation de King vert et Dogget.

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. En attendant la maintenance, n’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.