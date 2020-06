The Seven Deadly Sins Grand Cross annonce une collaboration avec Attack on Titan (SNK)

Alors que certains datamineurs avaient déjà trouvé des indices concernant une collaboration entre le free to play The Seven Deadly Sins Grand Cross et l’anime Attack on Titan (ou Shingeki no Kyojin), Netmarble officialise dès aujourd’hui la chose avec un trailer sans équivoque.

Une collaboration titanesque

Alors que l’on attend la saison 4 de l’anime « Attack on Titan » pour cette année, le jeu mobile dédié au manga The Seven Deadly Sins profite donc de sa forte aura grâce à cette annonce. Il s’agira de la seconde collaboration pour le titre après celle avec l’anime Tensura (Moi, quand je me réincarne en Slime). La grande question que tout le monde se pose est de savoir si cette collaboration sera proposée en même temps pour la version asiatique du jeu et pour la version Globale.

En effet, cette dernière est sortie début mars dernier contrairement à la version japonaise qui est en place depuis bien plus longtemps. Malgré tout, cela reste une nouvelle assez enthousiasmante qui ne manquera de renforcer la popularité du jeu. De notre côté, vous pouvez retrouver notre test pour en savoir plus, mais globalement on peut dire qu’il s’agit du meilleur « gatcha » du marché.

Nous n’avons donc pas plus d’informations concernant une éventuelle date, mais en ce qui concerne les personnages que l’on pourra invoquer, nous devrions avoir Eren, Livai, et Mikasa. Autrement dit les plus populaires de la série. Chose amusante, Meliodas et Eren partage la même voix japonaise, celle de Yūki Kaji.