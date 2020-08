Cette semaine, la mise à jour du jeu mobile The Seven Deadly Sins : Grand Cross a ajouté un nouveau boss totalement inédit, le Démon Kimara, créé spécialement par l’auteur du manga pour le jeu. Battre ce Pikachu démoniaque boosté aux stéroïdes vous permettra d’obtenir de très belles récompenses, mais il y a toutefois plusieurs choses à savoir afin d’en récupérer au maximum. Nous vous proposons donc un guide pour profiter pleinement de cet événement.

Précisons tout d’abord que vous pouvez battre ce boss seulement trois fois par jour. Cependant, n’ayez pas peur car même en cas de défaite ou d’abandon, vous ne perdez pas d’essai.

Les récompenses et comment optimiser la récupération

Comme l’indique Netmarble, chaque fois que vous battez le démon Kimara, vous récupérez des fragments de massue rouges ou verts à échanger dans les deux catégories dédiées de la boutique. Pour obtenir les objets de la boutique violette, et de surcroît les plus intéressants, il faudra obligatoirement échanger des fragments verts et/ou rouges contre des violets.

Il est donc important d’établir un ordre de priorités car il ne sera apparemment pas possible de tout récupérer même si vous êtes assidus. Ainsi, nous vous conseillons d’abord d’obtenir un maximum d’objets dans la boutique violette dans cette ordre : Ticket SSR Part 2, pendentifs SSR, pendentifs SR, enclumes, et pierres d’amélioration. Pour le reste, c’est selon vos besoins mais on vous conseille les coffres SSR et les calices par la suite.

Chaque victoire fera également gonfler un score qui vous octroie encore plus de récompenses. Pensez alors à regarder les défis du jours (gagner sans utiliser de soins, gagner sans mourir…)

Comment battre le démon Kimara ?

Le démon Kimara n’est pas un boss très compliqué, toutefois si vous êtes sur le jeu depuis peu, nous vous recommandons le niveau difficile, voire extrême si votre classe de combat vous le permet. Voici donc deux exemples d’équipes pour le vaincre. Nous vous proposons une équipe optimale, et une free to play que vous pouvez facilement obtenir. Evidemment, d’autres compositions peuvent faire l’affaire.

Battre Kimara avec une équipe « free to play »

Kimara est un boss de type puissance (rouge), il est donc recommandé d’utiliser une équipe avec des unités de type vitesse (bleu) et puissance. En outre, sachez qu’il est sensible aux malus et la neutralisation d’attaque mais pas aux étourdissements, à la pétrification et au gel. Il est ainsi très facile de limiter ses attaques, voire même de le rendre totalement impuissant. Voici donc une équipe assez simple à sortir pour répondre à ces conditions.

Dans cette équipe nous avons Eren (SR de type vitesse) qui fait office de DPS. Netmarble l’a gracieusement offert en plusieurs exemplaires durant la collaboration avec Attack on Titan. Son niveau d’ultime est donc en plus correct pour faire de bons dégâts.

qui fait office de DPS. Netmarble l’a gracieusement offert en plusieurs exemplaires durant la collaboration avec Attack on Titan. Son niveau d’ultime est donc en plus correct pour faire de bons dégâts. Slader (SR de type puissance) est une unité qui s’obtient très facilement comme toutes les unités SR si vous avez effectué quelques tirages. En plus de faire de bons dégâts sur la durée, il sera surtout là pour neutraliser les compétences non-offensive de l’ennemi avec « supra-contrôle ». Cela empêchera le démon Kimara de notamment sceller votre jauge d’ultime.

est une unité qui s’obtient très facilement comme toutes les unités SR si vous avez effectué quelques tirages. En plus de faire de bons dégâts sur la durée, il sera surtout là pour neutraliser les compétences non-offensive de l’ennemi avec « supra-contrôle ». Cela empêchera le démon Kimara de notamment sceller votre jauge d’ultime. Gowther (SSR type puissance) est l’une des meilleures unités du jeu, que ce soit en PVE ou en PVP. Il peut augmenter le niveau des compétences et sceller les compétences offensives de l’ennemi. Il prouve encore une fois son utilité sur ce boss. Couplé avec Slader, vous pouvez totalement neutraliser Kimara sans qu’il puisse attaquer. Il s’obtient en outre facilement dans la boutique de pièces contre des doublons.

est l’une des meilleures unités du jeu, que ce soit en PVE ou en PVP. Il peut augmenter le niveau des compétences et sceller les compétences offensives de l’ennemi. Il prouve encore une fois son utilité sur ce boss. Couplé avec Slader, vous pouvez totalement neutraliser Kimara sans qu’il puisse attaquer. Il s’obtient en outre facilement dans la boutique de pièces contre des doublons. Serveuse Elizabeth (SR de type puissance) est un excellent soutient qui vous soignera très efficacement grâce son sort de soin mais surtout son passif. Elle peut en outre, comme Gowther, neutraliser les capacités offensives de l’ennemi. Etant une unité SR, elle peut très facilement s’obtenir dans des tirages.

Le déroulement du combat consiste donc à limiter ses attaques au maximum et enchaîner les ultimes pour vite le tomber sachant qu’il possède deux phases. Le plus dur sera de gérer son attaque ultime. Le seul moyen de lui enlever avec cette équipe est d’utiliser l’ultime de Gowther, veillez donc bien à l’économiser pour le lancer au bon moment.

Battre Kimara avec une équipe optimale

Ici on garde les valeurs sûres avec Gowther et Slader. On a simplement remplacé les autres par Demon Meliodas (SSR bleu) pour son ses bons dégâts et son ultime correct et Lillia pour bosster Meliodas en perforation, soigner toute l’équipe, et enlever l’attaque ultime du boss.

Vous voilà donc paré pour battre ce gros démon jaune. N’hésitez pas à consulter tous nos autres guides sur The Seven Deadly Sins : Grand Cross.