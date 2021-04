The Seven Deadly Sins : Grand Cross annonce une collaboration avec la série Netflix Stranger Things

Le jeu mobile The Seven Deadly Sins : Grand Cross a eu droit à plusieurs collaborations depuis sa sortie, mais même dans les standards des gachas sur mobiles, celle-ci sort quelque peu des sentiers battus puisque l’on part sur une rencontre entre la série Netflix Stranger Things et l’adaptation du manga The Seven Deadly Sins.

Onze vs The One Escanor

Netmarble et Netflix vont collaborer pour faire rencontrer leurs deux licences respectives sur le jeu mobile The Seven Deadly Sins : Grand Cross. Alors qu’en Corée et au Japon, une collaboration avec l’anime Re:Zero s’est à peine terminée, celle-ci aura la particularité d’être accessible en même temps dans le monde entier. La version globale du jeu n’aura pas à attendre pour en profiter.

Bien que l’on soit habitué aux collaborations entre les anime et les jeux vidéo, c’est un peu moins le cas avec une série populaire occidentale. Rappelons que le titre est un RPG au tour par tour empruntant l’univers d’un manga shonen classique. Malgré l’aspect fantastique/science-fiction de Stranger Things, le mélange reste très audacieux. Netmarble n’a pas encore communiqué les détails si ce n’est que Onze et ses amis se retrouveront plongés dans le royaume de Liones, mais il est presque certain que nous aurons des combattants issus de la série Netflix.

A part Onze et ses pouvoirs, on imagine mal des enfants/adolescent affronter des êtres surpuissants comme Meliodas ou Escanor (voire même le sherif Hopper). Le contraste attise tout de même la curiosité et sera sans doute le fruit de nombreux futurs memes.

Lancé en mars 2020 chez, le gacha mobile en free to play reste assez populaire grâce à l’attractivité de l’anime (avec les nombreux personnages arrivant au fur et à mesure) et une adaptation fidèle offerte par Netmarble. Nous devrions avoir plus d’informations sur cette collaboration prochainement.