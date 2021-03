The Outer Worlds : Le DLC Murder on Eridanos se montrera aujourd’hui

Toujours prévu pour l’année fiscale en cours sur PC et consoles, le second DLC de The Outer Worlds, Murder on Eridanos, commencera à se dévoiler par l’intermédiaire d’une première bande-annonce aujourd’hui à un horaire inconnu.

Le Conseil réclame votre présence

The Board is pleased to announce that your new job duties are almost ready, spacer. Stand by for more information arriving tomorrow regarding your upcoming assignments. pic.twitter.com/SFlax5HXdk — The Outer Worlds (@OuterWorlds) March 10, 2021

Comme l’a indiqué hier Obsidian Entertainment sur le compte Twitter officiel du RPG, « le Conseil a le plaisir d’annoncer que vos nouvelles tâches sont presque prêtes. Restez attentifs aux informations à venir demain concernant vos futures missions. » Rappelons que, selon Private Division, cette extension est décrite comme étant « la dernière et la meilleure aventure de Halcyon Helen. »

The Outer Worlds : Murder on Eridanos devrait sortir sur PC, PlayStation 4 et Xbox One avant le 31 mars prochain et sur Switch plus tard cette année.