La seconde extension de The Outer Worlds devrait voir le jour avant le mois d’avril

The Outer Worlds a eu droit à du contenu en plus avec Peril on Gorgon, qui arrivera d’ailleurs dès demain sur Switch. La seconde extension n’a cependant pas donné signe de vie, mais le dernier rapport financier de Take-Two relayé par VGC nous apprend que l’on ne devrait plus attendre trop longtemps pour la voir arriver.

Une sortie dans les prochaines semaines

Private Division confirme alors que Murder on Eridanos devrait bien arriver durant cette année fiscale, qui se terminera le 31 mars.

Aucune date n’a été donnée, mais cela ne concerne que les versions PC, PS4 et Xbox One du jeu, puisque cette extension est prévue dans le courant de l’année 2021 sur Nintendo Switch. Ce DLC est alors décrit comme la « dernière et la meilleure aventure de Halcyon Helen« .

En attendant d’en savoir plus, The Outer Worlds est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.