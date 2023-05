Un nouveau patch pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui corrige plusieurs problèmes

Qu’apporte la version 1.1.1 de Zelda: Tears of the Kingdom ?

Succès critique et, désormais, commercial avec plus de 10 millions d’exemplaires vendus dans le monde, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a conquis le cœur de très nombreux joueurs qui s’amusent comme des fous avec cette réinterprétation du monde ouvert et la maltraitance de Korogu en sac à dos. Le monde ouvert de Nintendo vous laisse explorer sans contraintes et évidemment cela peut aboutir à quelques problèmes.

Avec ce patch 1.1.1, la firme japonaise corrige notamment un souci rencontré par certains joueurs concernant la quête principale « La porte close », ainsi que d’autres problèmes mineurs, mais sans rentrer dans les détails. Voici ci-dessous la traduction du patch note disponible sur le site officiel :

« Version 1.1.1 (Publiée le 18 mai 2023)

Mises à jour générales Correction d’un problème où, parfois, le joueur ne pouvait pas terminer la quête principale « La porte close », même s’il remplissait les conditions pour faire avancer la quête. Si vous avez déjà rencontré ce problème, vous pourrez terminer la quête en téléchargeant ces données de mise à jour. Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l’expérience de jeu. »

On imagine que bon nombre d’entre vous profitent de ce long weekend post-ascension pour explorer Hyrule de fond en comble. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides pour accéder à quelques astuces bien utiles. Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l’aventure et que vous voulez en savoir plus, nous vous renvoyons vers notre test dithyrambique du jeu.