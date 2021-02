The Legend of Zelda : Skyward Sword HD est déjà disponible en précommande

L’une des annonces majeures du Nintendo Direct concernait The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, qui était la seule surprise réservée aux fans de Zelda pour le 35ème anniversaire de la licence, puisque Zelda Breath of the Wild 2 a brillé par son absence. Le titre se prépare déjà à arriver puisque les précommandes ont déjà débuté.

Le titre affiche son prix

Nintendo ne perd pas de temps lorsqu’il s’agit de d’ouvrir les précommandes pour ses prochains titres. The Legend of Zelda : Skyward Sword HD est déjà disponible à l’achat chez la Fnac pour le prix de 59,99€, où es adhérents bénéficieront de 10 euros sur leur compte fidélité. Pour le moment, il s’agit du seul revendeur, mais les autres ne devraient pas tarder à se manifester.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sera disponible dès le 16 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch.