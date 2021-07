The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est bientôt disponible, où le trouver au meilleur prix ?

Dix ans après sa sortie sur Wii, The Legend of Zelda: Skyward Sword revient dans une formule HD qui améliore non seulement la qualité visuelle de cet épisode, mais qui corrige également de nombreux détails, comme la possibilité de jouer sans l’aspect motion gaming. De quoi redonner une chance à cet épisode un peu décrié en comparaison d’autres titres de la série. Voici où trouver The Legend of Zelda: Skyward Sword HD au meilleur prix.

Où trouver The Legend of Zelda: Skyward Sword HD à la vente ?

  Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Si le prix conseillé du jeu dans les grands magasins après sa sortie se situera aux alentours de 60 €, il est maintenant possible de mettre la main sur le jeu pour 44,99 €, notamment sur Amazon. N’oubliez pas que les possesseurs de la carte Fnac peuvent également gagner 10 € sur leur compte pour l’achat du jeu.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible dès le 16 juillet prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.