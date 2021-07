The Legend of Zelda: Skyward Sword HD présente son trailer de lancement

On a l’impression de voir un trailer de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD tous les trois jours ces dernières semaines, mais Nintendo continue à avoir la main lourde en nous proposant une toute nouvelle bande-annonce, qui devrait être la dernière, puisqu’il s’agit du trailer de lancement du jeu.

Un ultime trailer avant de partir à l’aventure

S’il fallait encore vous convaincre de craquer sur cette version HD, cette dernière vidéo vous proposer un dernier aperçu du jeu avant sa sortie. L’occasion d’y voir énormément d’images, peut-être même un peu trop, donc gare à vous si vous découvrez le titre et que vous souhaitez garder un maximum de surprises.

Et si vous avez besoin de plus de détails sur ce The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, vous pouvez d’ores et déjà consulter notre test complet du jeu qui vient d’être publié.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sortira le 16 juillet prochain sur Switch.