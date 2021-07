Zelda Skyward Sword HD : Un remaster de plus sur Switch ? Test en vidéo

On en attendait peut-être plus pour l’anniversaire d’une licence iconique mais The Legend of Zelda Skyward Sword HD est bien le titre qui fête les 35 ans de la franchise. Sorti sur Nintendo Switch depuis peu, le titre nous permet de revivre l’aventure sortie initialement sur Wii à travers une version peaufinée, un peu plus belle et surtout, moins lourde.

On a également la possibilité de dire adieu au motion-gaming, composante qui avait été souvent décriée lors de la sortie initiale. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce remaster, on vous partage notre avis en vidéo, en complément de notre test écrit. Rappelons que Zelda Skyward Sword HD est disponible sur Nintendo Switch.