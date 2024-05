L’opening est également dévoilé

Cette année, Falcom fête les 20 ans de sa série de JRPG, The Legend of Heroes. Nous devrions avoir de nombreuses annonces autour de la licence, en plus de celles déjà dévoilées pour les public japonais. De notre côté, en Occident, nous attendons la sortie de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak.

En tant que nouveau venu, il n’est pas facile de plonger dans cet univers étendu que l’on aime appeler « le MCU du jeu-vidéo ». NIS America fait tout de même des efforts pour rendre la licence accessible. Cet opus semble d’ailleurs propice pour se lancer puisqu’il entame un tout nouvel arc (après celui de Cold Steel). Vous y incarnez de nouveaux personnages et explorez une nouvelle région du continent de Zemuria.

Malheureusement, il faut préciser une nouvelle fois que les textes seront disponibles uniquement en anglais. Afin de voir si la franchise vous intéresse, une démo sera proposée le 4 juin prochain sur PS4 et Switch. Si vous décidez ensuite d’acheter le jeu complet, vous pourrez reprendre à partir de votre sauvegarde de la démo. Précisons tout de même que la version Switch ne disposera que du prologue tandis que la version PS4 de la démo inclura également le chapitre1.

En attendant, vous pouvez toujours regarder l’opening du jeu qui a été dévoilé aujourd’hui. Au Japon, la suite The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki – Farewell, O Zemuria est attendue pour le 26 septembre prochain. Nous vous déconseillons de vous renseigner davantage sur ce dernier jeu, à moins que vous ne souhaitiez vous spoiler celui qui arrive dans un peu plus d’un mois

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak est attendu pour le 5 juillet prochain sur PC, PS4, PS5 et Switch. De nombreuses éditions ont été dévoilées récemment.