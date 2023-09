The Legend of Heroes: Trails through Daybreak est en précommande, voici la jaquette

Où précommander The Legend of Heroes: Trails through Daybreak au meilleur prix

La série The Legend of Heroes commence à être bien riche et se fait de plus en plus connaître en occident. Il faut dire que l’arc Trails of Cold Steel a relativement bien marché tout en ayant très apprécié. On regrette simplement que la licence ne soit généralement que traduire en anglais, ce qui peut créer un blocage pour les personnes qui ont du mal avec les langues. Un vrai frein (compréhensible) pour une série de JRPG qui vaut pourtant le coup d’oeil.

Le prochain volet a été annoncé, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak et arrivera début 2024 dans nos contrées européennes. Il s’agira du premier épisode d’un nouvel arc, ce qui peut être un bon point d’entrée pour la franchise. Il introduira une nouvelle région située à l’est de Zemuria ainsi qu’une nouvelle histoire et des personnages inédits. Si jamais le titre vous intéresse, sachez que les précommandes viennent d’être lancées. Seulement sur Amazon pour l’instant, l’occasion tout de même d’apercevoir la jaquette officielle.