Falcom va produire plus de jeux

Le nom de Falcom n’est probablement pas celui qui vous vient en tête en premier lorsque l’on parle de grands studios japonais, sauf si vous aimez les JRPG. Pourtant, c’est à eux que l’on doit la série The Legend of Heroes et la licence Ys, dont on attend toujours des nouvelles de Ys X: Nordics en Europe. Déjà très actif ces dernières années, le studio nippon semble vouloir accélérer les choses.

C’est dans une récente présentation aux investisseurs publiée dans Nikkei et relayée par Gematsu que l’on apprend que pas moins de 10 jeux sont actuellement en développement en interne. Beaucoup sont encore inconnus du public, bien que l’on apprend quelques petites choses, notamment qu’il y aura des portages, un nouveau Trails et un nouvel Action RPG. Voici le line-up de Falcom à venir :

Le portage Switch de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak (le jeu est déjà disponible au Japon et arrivera l’été prochain en occident)

(le jeu est déjà disponible au Japon et arrivera l’été prochain en occident) The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria récemment annoncé

récemment annoncé Un nouveau jeu Trails encore non annoncé

encore non annoncé Un nouvel Action RPG , sans précision (possible nouvelle licence ?)

, sans précision (possible nouvelle licence ?) Un jeu non annoncé

Un portage Switch non annoncé

non annoncé Un portage sur PlayStation non annoncé

non annoncé Trois portages non annoncés dont le développement est actuellement en pause

Ce qui fait tout de même un total de dix projets en cours. Pour nous, rajoutons bien sûr Ys X: Nordics, déjà disponible sur l’archipel japonais mais toujours pas daté dans nos contrées. Bien qu’il se réduit au fil du temps, le décalage entre la sortie locale et sa localisation européenne rajoute une certaine difficulté à suivre tous ces projets. Ce qui n’est pas aidé par l’absence régulière de traduction française et la multiplicité des projets.

Et ce n’est pas prêt de se calmer : dans ce report, Falcom explique qu’il prévoit d’accélérer la cadence. L’objectif à moyen et long terme, est d’augmenter le rythme de parution de nouveaux jeux en visant quatre à cinq titres par an (contre 2 à 3 actuellement). Pour cela, le studio veut renforcer ses capacités de développement et veut atteindre ce tempo d’ici trois ans. Les fans espèrent sans doute qu’un nouveau Tokyo Xanadu se glisse dans tous ces projets.