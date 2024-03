On rattrape presque le Japon

Sorti initialement en 2021 au Japon, The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak s’apprête enfin à débarquer chez nous le 5 juillet prochain sur PC, PS4, PS5 et Switch. Avec un rythme de sorties soutenu en Occident depuis quelques années, l’écart avec le Japon se resserre. À moins d’une annonce prochaine, nous n’aurons plus qu’un opus de retard cet été.

Le jeu s’inscrit dans l’immense univers de Falcom dépeint depuis Trails in the Sky sur PSP puis dans nombreux autres titres au fil des années. The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak marque néanmoins le début d’un nouvel arc avec l’entrée en scène de nouveaux protagonistes. L’occasion pour les fans d’explorer la république de Calvard, une région prospère où l’on suivra un spriggan, soit un homme à tout faire qui oscille entre jouer les détectives ou les chasseurs de tête. Nos héros devront déjouer les plans d’une mystérieuse organisation connue sous le nom d’Almata.

Malheureusement pour nous, le titre ne proposera que des textes en anglais lors de sa sortie. NIS America annonce également plusieurs éditions limitées pour le jeu dans sa boutique officielle :

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak Deluxe Edition (PS4, PS5 ou Switch)

Un mini Artbook

La bande-son en version numérique

« Trails Uncovered », un livre d’illustrations de plus de 240 pages

« Calvard in Concert » OST Digipak (1 disque)

Un Steelbook

Un étui pour cartes de Visite « Arkride Solutions »

Un ensemble de cartes représentant des affiches de films « Calvardian Cinema »

Manchon externe « Oct-Genesis »

Une boîte collector

Des Peluches (Peluche de Lil’ Spriggan Van & Peluche de Lil’ Part-Timer Agnès)

Pour faire court, vous pouvez opter pour les éditions limitées avec (164€) ou sans peluches (99€).