La saga des The Legend of Heroes: Trails s’approche doucement de sa conclusion après 20 ans d’existence

La fin d’une ère

C’est durant une interview avec GameSpot que Kondo est revenu sur le futur de cette saga très particulière, qui en est aujourd’hui à son quatrième arc. Lorsqu’il lui est demandé combien d’arcs peut-on encore prévoir, la réponse est peu, puisque cette série est désormais presque terminée :

« En fait, la série a progressé au point où son histoire principale est terminée à environ 80-90 %. Et donc, même s’il y aura des jeux qui sortiront, et ceux-ci pourraient prendre la forme d’un autre arc après cela, cela ne durera pas trop longtemps. Et vous ne reverrez plus un arc aussi grand que Cold Steel. Même si nous célébrons actuellement le 20e anniversaire de la série, vous ne verrez pas de 30e ou 40e anniversaire. »

Kondo précise aussi qu’il n’a pas encore prévu ce qui arriverait après la fin de Trails, mais le travail a déjà commencé sur d’autres licences. Une chose est donc certaine, la série Trails se terminera dans la prochaine décennie et il reste encore peu de jeux à découvrir. Un cinquième arc (avec The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel V) n’est donc pas à exclure mais celui-ci ferait sans doute office de conclusion géante en réunissant les personnages et les intrigues.

Chez nous, on peut découvrir depuis quelques jours The Legend of Heroes: Trails through Daybreak tandis que sa suite sortira au début de l’année 2025. N’attendez donc pas encore énormément d’épisodes après cela.