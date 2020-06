The Last of Us Part II : le jeu s’est vendu à 4 millions d’exemplaires en 3 jours

Dire que The Last of Us Part II était très attendu est un euphémisme. Malgré les leaks, le titre avait établi des records de précommande selon Sony, ce qui laissait entrevoir de belles ventes lors de sa sortie la semaine dernière. Et les joueurs ont visiblement été nombreux au rendez-vous, comme on pouvait s’en douter.

To all of the fans that have played #TheLastofUsPartII, been a part of this journey, and helped us reach this incredible milestone: thank you! https://t.co/BuA6S8sInn pic.twitter.com/ER4ZfqE0TW

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 26, 2020