Avant même sa sortie, The Last of Us Part II divisait déjà les fans suite aux différents leaks qui dévoilaient certains éléments de l’intrigue. Maintenant que le jeu est sorti et que des millions de joueurs ont pu découvrir le scénario dans son entièreté, quelques milliers de personnes demandent à ce que l’intrigue soit révisée et modifiée, via une pétition qui appelle à un « remake » de l’histoire.

Veuillez noter qu’aucun spoil ne sera évoqué dans la suite de cet article. Ne cliquez pas sur le lien de la pétition si vous souhaitez éviter tout spoil.

Une demande désespérée et désespérante

On pensait que le review-bombing était déjà suffisant pour constater la déception (ou la mauvaise foi/misogynie/homophobie, choisissez celui que vous voulez) de nombreux joueurs, mais il faut croire que certains ne comptent pas en rester là.

Ainsi, une pétition est née en ligne afin de demander aux développeurs de changer certains éléments essentiels de cette suite, notamment pour modifier l’histoire de quelques personnages comme Joel ou Abby. Les auteurs de cette pétition – qui soulignent la qualité du gameplay et de l’aspect visuel du jeu afin de ne pas passer pour des fans totalement aigris – demandent alors une révision de l’histoire ou un DLC qui changerait quelques éléments pour corriger cela.

Le plus effrayant là-dedans, outre les commentaires de nature homophobes en dessous de la pétition, c’est qu’il y a désormais près de 30 000 signataires qui adhèrent à cette idée et demandent la même chose.

La vision égoïste des fans

Ce genre de pratique n’a rien de nouveau, et est souvent symptomatique des suites d’œuvres très attendues. On pourrait nommer les deux derniers films de la saga Star Wars, qui ont connu le même genre de pétition, ou encore celle qui demandait de changer la fin de la série Game of Thrones. C’est un peu plus rare dans notre média, même si l’on retrouve quelques exemples célèbres, notamment Mass Effect 3 qui avait eu droit à un DLC offrant une fin plus conséquente et mieux expliquée, à défaut d’être réellement changée.

Il va sans dire que dans le cas de The Last of Us Part II, il n’y a aucune chance que cela arrive, puisque cela demanderait de modifier l’entièreté du scénario. On pourra tout de même s’inquiéter de voir ce genre de mouvement se répéter, pour plusieurs raisons.

D’une, parce que les joueurs ne sont ici pas enclin à respecter la vision d’auteur du studio, et veulent absolument que l’histoire soit conforme à leurs attentes. Un joli moyen de brider la créativité qui serait particulièrement néfaste, surtout dans un titre comme The Last of Us Part II qui ose des parti pris forts, ce qui est donc forcément clivant.

Ensuite, c’est surtout le sous-texte derrière cette pétition qui inquiète, et qui se remarque immédiatement dans les commentaires des signataires. Le jeu ne cesse d’attirer les groupes anti-LGBT, prêt à descendre le jeu pour toutes les raisons du monde au-delà même de la qualité ou non du scénario.

Quoi qu’il en soit, The Last of Us Part II n’a pas fini de diviser la communauté des joueurs, malheureusement plus pour le pire que pour le meilleur.