Neil Druckmann se montre très incertain à l’idée d’un The Last of Us Part III

Il veut surtout qu’on arrête de lui poser cette question

C’est à l’occasion d’une interview avec Variety que Neil Druckmann a douché quelques espoirs à propos de The Last of Us Part III. S’il ne nie évidemment pas le fait qu’un troisième épisode reste possible, il semble aujourd’hui se montrer un peu plus pessimiste à ce sujet. Lorsqu’on lui demande si The Last of Us Part III est encore une possibilité, il déclare en soupirant :

« J’attendais cette question. Je pense que la seule chose que je dirais, c’est de ne pas parier sur le fait qu’il y aura d’autres épisodes de Last of Us. Cela pourrait être la fin. »

Difficile de savoir si le créateur de la série dit ici la vérité tout en étant exaspéré par cette question posée depuis cinq ans, ou s’il préfère ne rien dire à ce sujet tant que tous les voyants ne sont pas au vert. On voit mal Sony faire une croix sur l’une de ses licences les plus porteuses, surtout maintenant que la série HBO a ouvert les portes à un nouveau public, mais pour le moment, on écoutera Druckmann jouer la carte de la prudence et s’attendre à ce qu’il existe un monde où, peut-être, The Last of Us Part III ne voit jamais le jour.