La saison 2 de la série The Last of Us débutera sa diffusion le 14 avril sur Max

Les trois protagonistes prennent la pose

Ces nouvelles affiches mettent naturellement en avant Joël et Ellie, incarnés respectivement par Pedro Pascal et Bella Ramsey, mais aussi le personnage d’Abby, porté à l’écran par Kaitlyn Dever. Une nouvelle venue dont le rôle sera central durant cette saison et celles à venir, en croisant les doigts pour que l’actrice soit protégée du torrent de haine incompréhensible qui avait touché Laura Bailey (qui a donné sa voix au personnage dans le jeu) lors de la sortie de The Last of Us Part II.

Avec ces affiches qui donnent le ton de cette seconde saison, via un slogan qui résonnera sans doute chez celles et ceux ayant joué au deuxième jeu, on découvre que la saison 2 sera diffusée à partir du 14 avril sur le service Max. Un épisode devrait être diffusé par semaine, et ce pendant sept semaines étant donné que cette saison sera plus courte que la première.