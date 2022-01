The Gunk : Un jeu où il faut nettoyer la crasse, test en vidéo

Annoncé il y a déjà un petit bout de temps, The Gunk est finalement sorti en décembre 2021 sur PC et les consoles Xbox. Jeu d’aventure développé par Image & Form, le titre nous propose une virée sur une planète inconnue où il faudra en percer les mystères tout en nettoyant les environs d’un parasite. Exploration et énigmes seront au cœur d’une aventure, qui semble nous avoir relativement convaincu.

Notre test est disponible en vidéo, et sachez que The Gunk est d’ores et déjà disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series et est actuellement compris dans le Game Pass.