The Game Awards : le mystère de la statue serait enfin résolu et Larian Studios (Baldur’s Gate 3) serait derrière tout ça

Une annonce pour la licence Divinity de Larian ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le grand gagnant de cette opération marketing est Geoff Keighley. En effet, grâce à cette mystérieuse statue, toute la toile parle des Game Awards qui récompensera les meilleurs jeux de l’année dans une cérémonie entrecoupée d’annonces et de Muppets (sans oublier les pubs).

Lorsque la statue est apparue sur les réseaux sociaux, certains noms sont sortis du lot très vite, ce qui a entrainé des réactions officielles. Cory Barlog a notamment nié toute implication de Santa Monica Studio en écartant l’idée d’un nouveau God of War. De son côté, Jason Schreier a affirmé connaître la véritable identité du projet sans la révéler, tout en démentant l’hypothèse d’un DLC lié à Diablo 4. D’autres spéculations ont afflué par la suite comme pour le prochain Lord of the Fallen, mais toutes ont été démenties.

C’est finalement le site MP1st qui semble avoir débloqué la situation. En fouillant les bases de données européennes, le média a repéré trois nouveaux dépôts de marque déposés aujourd’hui même, tous liés à la série Divinity de Larian Studios.

Mp1st report: New Divinity Trademark Uncovered as New Icon Matches Statue https://t.co/z6D8dFtjuH pic.twitter.com/KQltlluXvs — Wario64 (@Wario64) December 9, 2025

On y retrouve :

un nouveau logo Divinity (avec une police revisitée)

un symbole rappelant une toile d’araignée

un emblème circulaire avec de longues pointes, très proche d’un motif visible sur la statue du Mojave.

Pour beaucoup, la similarité est trop frappante pour être une coïncidence. Et pour nous aussi, tout porte à croire que la statue pourrait teaser le retour de la franchise Divinity.

Pas de Divinity Original Sin 3 mais du Divinity quand même

Larian a sorti cinq jeux Divinity depuis 2002, dont les deux célèbres Original Sin. Le dernier opus, Divinity: Original Sin 2, remonte à 2017 et reste considéré comme l’un des meilleurs CRPG modernes. Le studio a ensuite concentré toute son énergie sur Baldur’s Gate 3, sorti en 2023, couronné d’un succès critique et commercial largement mérité et de six trophées aux Game Awards, dont le prestigieux « jeu de l’année ».

Après la sortie du jeu, le directeur Swen Vincke avait annoncé que Larian s’éloignait désormais de l’univers Donjons & Dragons pour retrouver davantage de liberté créative. Le studio révélait alors travailler sur deux nouveaux projets internes. L’un d’eux pourrait donc être lié à la licence Divinity. Pourtant, il est quasiment certain qu’il ne s’agira pas de Divinity Original Sin 3. Le « director of publishing » de Larian a en effet tempéré les ardeurs :

There aren't currently any plans for a new Divinity Original Sin 3 game but once we are ready to show what we've been working on we will 🙏 — Very AFK (@Cromwelp) December 9, 2025

Il n’y a actuellement aucun projet pour un nouveau jeu Divinity Original Sin 3, mais dès que nous serons prêts à montrer ce sur quoi nous avons travaillé, nous le ferons

Cela veut simplement dire que la licence reviendra sous la forme d’un autre projet : un remake, un remaster ou encore un spin-off. Réponse définitive le 11 décembre à 3 heures du matin lors des Game Awards.