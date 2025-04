Larian Studios prépare deux nouveaux RPG encore plus ambitieux que Baldur’s Gate 3

Deux fois plus de Larian dans les prochaines années

Après le succès critique et commercial de Baldur’s Gate 3, Larian Studios tourne la page de l’univers de Donjons & Dragons pour se concentrer sur deux nouveaux projets de RPG originaux. Dans une interview accordée à GameSpot, Swen Vincke a déclaré que l’un de ces projets est « follement ambitieux » et que le studio est « en plein dans les tranchées » du développement. Il espère pouvoir en parler plus en détail d’ici cinq ans, ajoutant avec humour que « ma femme me quittera si cela prend plus de temps ».

De plus, le PDG confit que Larian adopte une nouvelle approche en développant deux jeux simultanément, afin d’éviter les périodes d’inactivité pour certaines équipes pendant les phases de pré-production. Une stratégie qui vise à maintenir une productivité constante et à permettre une transition fluide entre les différentes phases de développement.

Concernant les futurs jeux, Vincke a bien confirmé qu’ils ne seront pas liés à l’univers de Baldur’s Gate ou à Donjons & Dragons. Le studio souhaite explorer de nouvelles propriétés intellectuelles afin d’offrir aux fans des expériences inédites. Larian Studios a récemment renforcé ses effectifs en ouvrant un nouveau bureau à Varsovie pour soutenir ces projets ambitieux. Bien que les détails restent confidentiels, on imagine que le studio cherchera une fois de plus à repousser les limites du jeu de rôle pour proposer une expérience à la fois incroyable et inédite.

Bien que l’on puisse aisément voir Larian travailler sur une grosse licence du jeu vidéo ou de la pop-culture (l’un de nos lecteurs espère par exemple un remake de Fallout 1 & 2 chez eux), on imagine que la licence Divinity ne sera pas mise de côté, malgré l’annulation en 2023 de Divinity: Fallen Heroes. Peut-être aurons-nous droit à un Divinity: Original Sin 3 ?

Récemment, Larian nous a encore régalé sur Baldur’s Gate 3 avec le patch 8 ajoutant notamment de nouvelles sous-classes et le support du crossplay.