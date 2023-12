The Finals Embark du monde

Le studio Embark, fondé par d’anciens développeurs de DICE (Battlefield) peuvent se réjouir, leur jeu de tir Free to Play en équipe a passé le cap des 10 millions de joueurs depuis sa sortie le 8 décembre dernier lors des Game Awards 2023. Rob Runesson, Executive Producer du jeu, s’est exprimé sur le sujet :

Nous sommes très honorés et encouragés par les réactions de la communauté jusqu’à présent. 10 millions de joueurs en si peu de temps, c’est quelque chose dont nous n’aurions jamais pu rêver, nous continuerons à améliorer et enrichir l’expérience de jeu et à nous assurer que notre communauté continuera d’être surprise dans les années à venir.

Il s’agit effectivement d’une sacré performance pour une nouvelle licence et un FPS en Free to Play quand on sait qu’il n’est pas facile de se faire une place. Il a en tout cas mérité son succès si l’on en croit les retours des joueurs dont le nôtre que vous pouvez consulter dans nos premières impressions.

Alors que la saison 1 du titre bat son plein, The Finals a lancé son tout premier évènement dédié à Noël et qui sera disponible jusqu’au 3 janvier prochain. Pas de nouveau mode mais juste un peu de neige et des bonhommes de neige qui sont tombés dans les rues de Monaco. The Finals est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series