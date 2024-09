Todd Howard admet que les jeux Bethesda sont « excessivement vastes » et explique pourquoi

Mon monde ouvert est plus gros que le vôtre

Lorsqu’un nouveau RPG en monde ouvert est annoncé, il est presque inévitable de voir un concours implicite sur la taille de la carte, chaque studio cherchant à prouver qu’il propose un monde plus vaste que ses concurrents. Pourtant, rares sont les open-worlds qui parviennent à éviter ce sentiment de vide qui finit souvent par émerger à un moment ou un autre. Bien que cette tendance des mondes « trop grands » soit souvent associée à Ubisoft, Bethesda n’est pas en reste, comme en témoigne Starfield avec son nombre colossal de planètes à explorer.

On observe effectivement une certaine fatigue chez les joueurs, qui commencent à privilégier des mondes plus denses et mieux travaillés, plutôt que des univers toujours plus vastes mais parfois vides de contenu. Todd Howard, directeur de Bethesda Game Studios, semble reconnaître cette tendance dans une interview enregistrée à l’occasion des BAFTA. Il y explique également pourquoi les jeux de Bethesda sont souvent « excessivement vastes » :

En fait, nous coupons très peu de contenu de nos jeux chez Bethesda, c’est pourquoi les jeux sont excessivement vaste. Et cela revient vraiment à toute l’équipe qui met beaucoup de créativité dans le jeu. Ce n’est évidemment pas seulement moi, et je pense que c’est ce qui les rend vraiment spéciaux.

Il est assez courant que des jeux soient amputés d’une partie de leur contenu durant le développement, mais il semble que Bethesda n’aime pas trop faire de gâchis. Quantité ne rime cependant pas toujours avec qualité. C’était d’ailleurs une critique récurrente des joueurs de Starfield, qui ont trouvé l’exploration des planètes assez répétitive. Pour le RPG spatial, on peut néanmoins compter sur le DLC Shattered Space pour profiter d’une nouvelle aventure soigneusement concoctée par les développeurs. Il sera d’ailleurs disponible dès aujourd’hui à 17h sur PC et Xbox Series.

Il ne fait aucun doute que les prochains The Elder Scrolls VI et Fallout 5 seront encore plus vastes que leurs prédécesseurs, mais on espère que le studio saura tirer quelques leçons de ces critiques pour rendre ces jeux à la hauteur des attentes.