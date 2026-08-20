Des tas d’extraits nous montrent à quoi ressemble vraiment The Duskbloods, prochain jeu de From Software (Elden Ring)

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Avant de revenir à une formule plus traditionnelle pour le studio, From Software semble avoir envie d’expérimenter des choses, surtout au rayon de l’expérience multijoueur. On en a déjà eu un aperçu avec Elden Ring Nightreign, et cela continuera avec The Duskbloods, qui arrivera prochainement en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Alors que la bêta du jeu s’apprête à démarrer pour nous montrer ce que nous réserve le studio, l’embargo autour des previews du titre est tombé.

The Duskbloods // Source : From Software

The Duskbloods, c’est quoi ?

En dehors de deux trailers assez légers qui mettaient surtout en avant l’univers du jeu, From Software a jusqu’ici été plutôt timide avec The Duskbloods. L’heure est enfin venue pour une vraie découverte du titre, et cela passe par des tas d’extraits de gameplay proposés par divers sites, comme IGN, GameSpot ou encore GameRant.

L’occasion de faire un point sur ce qu’est The Duskbloods, étant donné que cela n’était pas encore tout à fait clair. Comme annoncé auparavant, le titre prend l’allure d’un jeu PvPvE, dans lequel vous affronterez des ennemis contrôlés par l’IA, en même temps que d’autres ennemis humains. Chaque partie place 8 personnes au sein d’une map, où chacun pourra vaquer à ses occupations en remplissant divers objectifs. Le but de chaque partie est d’accumuler de la « vertu », qui va plus ou moins être votre « score » que vous ferez grandir via divers moyens.

Vous pourrez par exemple chasser des monstres, trouver des objets spéciaux, remplir des conditions propres à votre « classe », mais aller tuer les autres concurrents ne vous apportera pas grand-chose. Du moins jusqu’à ce que des sites de rituel apparaissent sur la carte. Voyez cela comme des points à capturer (comme de la capture de drapeau), qui apportent beaucoup de points. C’est là que le PvP commencera vraiment, puisque vous voudrez conserver votre zone, tandis que tuer un ennemi dans celle-ci vous apportera beaucoup de points. Vient ensuite la dernière manche, où les trois meilleurs participants seront sélectionnés pour combattre dans une arène fermée.

L’importance du roleplay

Ce que l’on remarque immédiatement dans ces extraits, c’est qu’en dépit d’une similarité flagrante avec les autres jeux du studio, le gameplay de The Duskbloods se veut nettement plus aérien. On retrouve par exemple un dash que l’on peut effectuer à terre comme dans les airs, tandis qu’il semble être possible de se laisser tomber sans subir de dégâts.

Chaque personnage dispose de deux capacités spéciales et d’une arme qui lui est propre. Mais surtout, chacun d’entre eux est équipé d’un « sceau », qui vous donne une sorte de passif afin de vous encourager à la jouer roleplay, en adoptant un style de comportement précis. L’un d’entre eux vous demande par exemple de retrouver un vieil amour, qui pourrait être l’un des personnages adverses. Vous pourrez alors profiter d’un moment de répit durant cette réunion, avant de vous remettre sur la tronche.

Pour rappel, la bêta du jeu débutera dès demain pour les personnes sélectionnées. The Duskbloods est prévu pour cette année sur Switch 2.

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Jaquette de The Duskbloods
The Duskbloods
switch 2

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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