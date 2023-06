The Division Resurgence : Le jeu mobile dévoile une cinématique et sortira cet automne 2023

Un trailer qui donne envie d’être écouté

C’est sous fond d’un rock des années 2000 avec le morceau Helicopter du groupe Bloc Party que l’on peut découvrir une nouvelle présentation de The Division Resurgence. Le titre mobile a diffusé une cinématique avant de laisser entrevoir quelques séquences de gameplay, directement prises sur un smartphone. Jouable en solo ou en coopération, le titre reprend le concept des épisodes principaux mais adaptés pour nos petits écrans.

On rappelle que le scénario nous permettra d’en apprendre plus sur les événements situés entre The Division 1 et 2. Pour le reste, c’est du The Divison : de l’action RPG / jeu de tir à la troisième personne à travers un monde ouvert connecté, jouable en solo mais poussé à une expérience multijoueur. On nous promet cependant une configuration pensée pour le mobile avec des sessions de jeu courtes.

Pas de date de sortie précise mais on apprend tout de même que The Division Resurgence sortira cet automne 2023 sur iOS et Android. En attendant, on nous rappelle que les pré-inscriptions sont ouvertes et donnent accès à divers bonus.