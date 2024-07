Rainbow Six Mobile et The Division Resurgence sont repoussés et ne sortiront pas avant avril 2025

Deux jeux mobiles gardés sous le coude

Ces deux titres prévus sur mobiles devaient sortir avant le mois de mars 2025. C’est ce que l’on apprend via le bilan du premier trimestre de l’année fiscale 2024-25 d’Ubisoft, qui précise que Rainbow Six Mobile et The Division Resurgence sont repoussés à une date ultérieure, sans donner plus d’indications pour le moment. L’éditeur précise simplement que les équipes ont besoin d’un peu plus de temps pour peaufiner ces expériences, et Ubisoft sait à quel point il ne faut pas lancer de tels projets sur le marché s’ils ne sont pas complètement prêts.

Il a pu le vérifier à de nombreuses reprises par le passé, et le succès de XDefiant malgré les multiples retards donnent raison à cela. Avec ce dernier free-to-play, Ubisoft a de toute façon de quoi terminer l’année comme il se doit, en plus des sorties de Star Wars Outlaws et Assassin’s Creed Shadows. Autant garder quelques cartouches pour l’année prochaine donc.

N’attendez pas Rainbow Six Mobile et The Division Resurgence avant le 1er avril 2025 au plus tôt, date du début de la prochaine année fiscale.