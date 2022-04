Le jeu live-action The Centennial Case: A Shijima Story dévoile son nouveau trailer

La dernière fois que Square Enix s’est lancé dans le bain du jeu en live-action, ça ne s’est pas bien terminé (repose en paix The Quiet Man), mais l’éditeur compte bien à nouveau tenter sa chance avec un projet somme toute plus sérieux, The Centennial Case: A Shijima Story. Le titre s’est à nouveau présenté cette semaine avec un nouveau trailer à l’appui, histoire de mieux apprécier l’ambiance qu’il souhaite mettre en place.

Le thème principal du jeu se dévoile

The Centennial Case: A Shijima Story nous offre donc une nouvelle vidéo qui a surtout pour but de nous faire découvrir son thème principal composé par Yuki Hayashi (qui est derrière les productions de Dragon Quest: The Adventure of Dai), et qui se nommé « Drifting Fruit ».

Pour rappel, le titre mêle live-action et jeu d’enquête en voyageant à travers les époques, avec des thèmes musicaux composées exclusivement pour chaque période. Ce trailer nous permet aussi de découvrir une partie du casting du jeu-film, avec des acteurs et des actrices qui pourront incarner plusieurs rôles en traversant les époques.

The Centennial Case: A Shijima Story sera disponible sur PC via Steam, PS4, PS5 et Nintendo Switch dès le 12 mai prochain.