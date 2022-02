The Centennial Case: A Shijima Story

The Centennial Case: A Shijima Story est un jeu d'aventures et d'énigme avec la particularité d'être en prises de vue réelle. La célèbre auteur de roman policier nommée Haruka Kagami va alors devoir mettre à profit l'esprit de déduction et d'analyse qu'elle fait preuve dans ses livres au profit d'une véritable enquête criminelle. En effet, il lui faudra résoudre le meurtre de quatre personnes touchant directement la famille Shijima et qui ont été perpétués durant ce dernier siècle.