The Centennial Case: A Shijima Story : Un jeu d’aventure live-action annoncé et daté au 12 mai sur PC et consoles

Alors que tous les regards étaient braqués sur le Nintendo Direct diffusé hier soir, Square Enix a officialisé en marge de l’événement The Centennial Case: A Shijima Story, un jeu d’aventure et d’énigmes en prise de vue réelle (live-action). Conçu par les équipes derrière la série Netflix The Naked Director et Metal Gear Solid V : The Phantom Pain au sein du studio h.a.n.d. Inc., il sortira le 12 mai prochain sur PC, PS4, PS5 et Switch.

Une enquête familiale de cent ans

Réalisé par Koichiro Ito (Metal Gear Solid V), produit par Junichi Ehera (NieR Automata) et scénarisé par Yasuhito Tachibana (The Naked Director), le titre proposera aux joueurs et aux joueuses d’incarner l’autrice de romans policiers Haruka Kagami. A l’aide de vos facultés de déduction, vous devrez découvrir la vérité qui se cache derrière quatre meurtres qui ont touché la famille Shijima au cours des cent dernières années.

Notez que ceux et celles qui précommanderont le jeu d’ici le 19 mai auront accès à du contenu supplémentaire tel que le making-of officiel de la production et à la mini bande originale composée par Yuki Hayashi (Dragon Quest: The Adventure of Dai), Daiki Okuno, Ryoshi Takagi, Shuichiro Fukuhiro et Shogo Yamashiro.

Rendez-vous dans environ trois mois pour voir ce que nous réserve The Centennial Case: A Shijima Story sur PC et consoles.