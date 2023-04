The Centennial Case: A Shijima Story : Le jeu d’aventure et d’enquête live-action arrivera le 25 avril sur iOS et Android

Disponible depuis mai 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch, The Centennial Case: A Shijima Story, le jeu d’aventure et d’enquête live-action/FMV de h.a.n.d. Inc. et de Square Enix va très bientôt débarquer sur de nouvelles plateformes. Désolé pour les joueurs et joueuses Xbox mais c’est sur iOS et Android que le titre sortira le 25 avril prochain.