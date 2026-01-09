The Blood of Dawnwalker : Romances, pouvoirs du personnages, antagonistes… le RPG fait le plein d’infos

L’antagoniste du jeu sera très présent durant toute l’aventure

Le directeur créatif est d’abord revenu sur la particularité de notre protagoniste dans The Blood of Dawnwalker, qui agira en tant qu’humain le jour, et vampire la nuit. Ses pouvoirs de suceur de sang ne seront accessibles qu’une fois le soleil couché, mais durant la journée, il ne sera pas démuni pour autant puisque les humains ont la particularité de savoir utiliser la magie, lui permettant de se défendre durant ces phases. La nuit, la recherche de sang sera primordiale puisque Cohen pourra perdre le contrôle s’il est en manque, et s’attaquer à des PNJ importants.

Il a aussi été question durant cet interview du rôle de Brencis, chef d’une meute de vampires, qui a pu prendre le contrôle de la région en offrant un moyen d’échapper aux maladies. C’est par ce biais qu’il tente de déstabiliser les institutions établies, notamment religieuses. Un culte lui est voué, ce qui se voit à travers certains détails dans les décors, que ce soit l’architecture ou des statues.

Le plus important là-dedans est que Rebel Wolves a voulu faire de Brencis un antagoniste « actif », qui va réagir à vos actions durant toute votre épopée. En somme, plus vous mettrez des bâtons dans les roues du vampire, plus vous aurez d’ennemis à vos trousses, et plus il y aura de gardes présents dans la ville pour vous empêcher de progresser.

Cohen pourra néanmoins se détendre un peu durant son aventure étant donné que le jeu nous donnera accès à des options de romances. Le directeur créatif ne veut pas encore dire avec qui, mais cela sera révélé prochainement.

The Blood of Dawnwalker est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.