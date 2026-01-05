The Blood of Dawnwalker donne de ses nouvelles et nous rappelle qu’il sortira bien durant cette année

L’année débute en musique

En 2025, hormis son premier trailer et quelques séquences jouables, The Blood of Dawnwalker s’est fait assez discret. Les choses vont pourtant s’accélérer dans les semaines à venir dans la mesure où Rebel Wolves nous confirme à nouveau qu’il compte bien sortir le jeu en 2026, même s’il n’a pour le moment aucune date précise à nous communiquer.

On nous prévient donc que des tas d’informations sont sur le point d’être révélées, que ce soit autour des personnages principaux ou même de la bande-son du jeu. Concernant cette dernière, on en a d’ailleurs un gros extrait dans une nouvelle vidéo, avec le thème principal de The Blood of Dawnwalker qui est interprété par un orchestre. Et là encore, l’influence The Witcher n’est décidément pas très loin. De plus, un nouveau key art du jeu a été révélé dans la foulée, histoire de bien lancer le coup d’envoi de cette année chez Rebel Wolves.

The Blood of Dawnwalker est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.