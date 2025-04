The Alters arrête de repousser l’échéance et passera en mode survie dès le mois de juin

Mickey 11

Le chemin aura été long, mais 11 bits studios en voit enfin le bout. The Alters a été peaufiné comme il se doit et le studio est maintenant en mesure de nous dire quand il sera disponible, après plusieurs longs reports et une anticipation qui commençait à faiblir. Avec cette nouvelle bande-annonce, on apprend ainsi que The Alters sera disponible dès le 13 juin prochain.

Une date pas forcément idéale étant donné que tous les regards seront centrés sur la Switch 2 et toutes les conférences estivales, mais le titre s’est tellement fait attendre que beaucoup de gens tenteront quand même de garder un œil dessus. Cette nouvelle vidéo permet de refaire le point sur ce que le jeu de survie aura à nous proposer, en nous mettant dans la peau de Jan Dolski et de toutes ses versions alternatives, qui tenteront de s’échapper d’une planète hostile pleine de dangers.

The Alters est prévu pour une sortie sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il sera également compris dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.