The Alters : La survie en compagnie de nos doubles attendra finalement 2025

Au fil de ses présentations, The Alters ne cesse d’attirer de plus en plus l’attention grâce à son concept accrocheur et son ambition qui semble être plus grande que ce que l’on aurait pu prévoir. Le jeu d’aventure et de survie de 11 bits studios devait initialement être l’un des jeux de fin d’année 2024, mais en l’absence de nouvelles de sa part, l’annonce d’un report était malheureusement attendue. Sans surprise, The Alters ne sortira pas cette année.