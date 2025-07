The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un nouvel RPG en HD-2D par Square Enix, s’annonce pour 2026 sur PC et consoles

Sauver le monde à travers l’espace-temps

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales nous place dans le monde de Philabieldia. Envahies par des hommes-bêtes, les terres sont toutes devenues hostiles. Toutes ? Non. Huther, un royaume d’irréductibles humains, résiste encore grâce à un bouclier magique protecteur.

Et alors que d’étranges ruines viennent d’être découvertes, un duo de héros se met en tête de parcourir le monde afin de ramener la paix. Elliot, un jeune aventurier, et la fée Faie, sa précieuse alliée. Une aventure particulièrement périlleuse les attend, et celle-ci prendra la forme d’un action-RPG.

En tête de cette formule, des combats en temps réel avec un maximum de sept types d’armes bien distincts à manier, allant des traditionnels épée et arc à quelque chose de plus funky avec la faucille à chaîne. Nos performances pourront être boostées en associant différentes combinaisons de magilithes, augmentant la puissance d’attaque ou la vitesse de charge.

Elliot saura compter sur Faie pour l’aider en combat, même si son utilité dépassera le cadre des affrontements. Lors des phases d’exploration, elle sera capable de récupérer des objets, et il faudra parfois passer d’Elliot à Faie durant des phases de puzzle/plateforme. Un mode coop sera même prévu pour que l’entraide soit encore plus instantanée. Enfin, le voyage s’annonce aussi particulièrement folklorique puisque nous traverserons l’espace-temps en s’étendant sur un millier d’années.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales débarquera en 2026 sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC (via Steam et Microsoft Store). Une démo est d’ailleurs disponible en exclusivité sur Switch 2. Attention, la progression ne sera pas conservée sur le jeu final.