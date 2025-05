Kingdom Hearts IV partage de nouvelles images et suggère une séquence où l’on semble contrôler Mickey

C’est sympa d’être passé

Jusqu’ici, le public doit se charger d’analyser les rares screenshots, d’assembler des bouts d’interview et de récupérer les moindres informations pour commencer à dessiner les contours de Kingdom Hearts IV.

L’arrivée aujourd’hui de trois nouveaux screenshots va peut-être relancer la machine. Des images qui accompagnent un message de Square Enix en rapport au développement du jeu :

« Actuellement, nous travaillons dur sur Kingdom Hearts IV et nous continuerons à nous investir dans le développement du jeu. Nous nous engageons à vous livrer une expérience à la hauteur de vos attentes ! Nous avons vu à quel point vous êtes impatient et nous vous en sommes sincèrement reconnaissant, du plus profond de notre coeur. Nous sommes tout autant enthousiastes et avons hâte de vous en dire plus sur Kingdom Hearts IV, le moment venu. D’ici là, nous vous remercions de votre patience. Merci pour votre soutien indéfectible. »

Un message tout ce qu’il y a de plus classique, mais reconnaissons effectivement être impatient d’en apprendre plus sur le titre. Probablement est-ce même déjà le cas ? En effet, outre de nouvelles images dans lesquelles on aperçoit Sora sortir des combos à Quadratum, un des screenshots est lui-même composé de plein de petites images tirées du jeu.

Et si l’on distingue Strelitzia, un téléphone ou encore une belle capture d’écran remplie d’effets de particules, on remarque également une image qui nous indique potentiellement une séquence où l’on dirige Mickey, dans une grande bibliothèque. La position de la caméra et le HUD avec la commande « Attack » en bas à gauche sont en tout cas de sérieux indices.